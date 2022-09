Elettra Lamborghini | confronto con la sorella? La spiegazione della cantante

trash_italiano : Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione p… - lacommare_ : #ElettraLamborghini rompe il silenzio, lungo sfogo contro #ginevralamborghini #gfvip #grandefratellovip #tzvip - infoitcultura : Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra: “Perché hanno litigato e non faranno mai pace” - infoitcultura : 'Dopo quello che ho subito...'. Elettra Lamborghini replica a Ginevra. E spunta un video - 23camelie : molto sfigata la sorella di elettra lamborghini -

Nella casa del Grande Fratello Vip alcuni giorni fa è giunto anche un altro coming out: Ginevra, sorella di, ha confessato infatti di essere attratta sia dagli uomini ...È un reality parallelo al Grande fratello vip quello che sta andando in onda sui social network. Trama la faida familiare tra Ginevra e. La prima è reclusa nella casa di Cinecittà, dove è entrata per parlare del difficile rapporto con la sorella minore e cercare un confronto che, dopo la diffida della cantante, ...Il Grande Fratello Vip è cominciato da appena tre settimane, ma tutta l'attenzione mediatica pare sia concentrata su Ginevra Lamborghini, che da quando ha messo piede in casa si ...Su Instagram Elettra Lamborghini si è duramente sfogata contro la sorella, che al Gf Vip parla di riappacificazione. E si scopre che dietro alla rottura ci sarebbe un video compromettente ...