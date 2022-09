(Di giovedì 29 settembre 2022) La 22enne, promessa del volley femminile, deve aspettare il via libera di alcuni test ormonali: «Non lo vivo come un peso, non ho niente da nascondere e sono fiera di quella che sono»

Luce_news : Eleonora Pescarolo, pallavolista transgender: “Gioco con gli uomini ma sogno la Serie A femminile” - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Pallavolista transgender, donna in campo con gli uomini: “Sogno la A femminile” - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Eleonora Pescarolo, pallavolista transgender: “Gioco con gli uomini, ma aspetto la mia rivalsa” - soccioluigiant : RT @LaStampa: Eleonora Pescarolo, pallavolista transgender: “Gioco con gli uomini, ma aspetto la mia rivalsa” - LaStampa : Eleonora Pescarolo, pallavolista transgender: “Gioco con gli uomini, ma aspetto la mia rivalsa” -

È la storia di, 22enne transgender e promessa del volley femminile: nel 2015 la giovane ha iniziato il percorso ormonale e nel maggio 2020 si è operata. Da due anni è donna sui ...PIACENZA -ha un sogno, quello di giocare nella serie A femminile di pallavolo. Per farlo, non basta il talento, che è indubbio. Serve anche il via libera di alcuni test ormonali. Perché ...Solo gli esami ormonali separano Eleonora Pescarolo, una donna "imprigionata" in un corpo da uomo, dalla sua discesa in campo nel campionato di pallavolo femminile. Il livello di testosterone nel sang ...Ha 22 anni, il suo percorso di transizione è iniziato nel 2015: deve superare test ormonali per scendere in campo con le ragazze ...