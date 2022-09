“Ecco cosa mi è successo” Paura per Enrica Bonaccorti | si presenta col viso pieno di lividi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 settembre 2022)operata dopo un brutto incidente. Disavventura per la nota conduttrice e personaggio tv molto amata dal pubblico italiano. Per tanti anni è stata protagonista assoluta con programmi come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”. Ha poi condotto quiz popolari come “Cari genitori” e “Non è la Rai”. Nel 2021 è tornata al cinema con il film “Una relazione” di Stefano Sardo e nel 2022 è uscito il suo quarto romanzo “Condominio, addio!”. Qualche tempo faaveva fatto discutere per alcune sue dichiarazioni dopo la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. “Grazie a Dio che la famiglia è intervenuta – le sue parole – devo essere sincera. Secondo me Lulù poteva essere innamorata di Manuel ma non è assolutamente adatta a lui, voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista e non ...