Ecco come ci ha cambiati la pandemia: lo studio sulla rivoluzione delle personalità (Di giovedì 29 settembre 2022) La diffusione del Covid-19 potrebbe aver alterato in qualche modo la personalità della popolazione. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Plos One, condotto dagli scienziati della Florida State University College of Medicine. Il team, guidato da Angelina Sutin, ha valutato le associazioni tra gli eventi stressanti della pandemia e il cambiamento della personalità, con i ricercatori che hanno utilizzato i dati relativi a 7.109 partecipanti allo studio Understanding America. Nell'ambito del progetto, sono stati confrontati i tratti caratteriali dei volontari considerando diversi aspetti, come l'affidabilità, l'irascibilità, l'estroversione, l'apertura e la coscienziosità. Gli esperti hanno esaminato le misurazioni effettuate prima della diffusione ...

