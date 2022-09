“È troppo”. Anna Tatangelo, parole strazianti dopo il gravissimo lutto (Di giovedì 29 settembre 2022) Per Anna Tatangelo il 29 settembre del 2022 sarà una data impossibile da cancellare nella sua vita. Purtroppo però si è verificato un avvenimento molto negativo, in particolare un gravissimo lutto che ha colpito lei e la sua famiglia. La cantante era rimasta in silenzio in queste ore, nonostante la notizia fosse ormai circolata ovunque, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto con poche ma significative parole. Dal suo messaggio è trasparito ovviamente un dolore difficile da assorbire in tempi brevi. Non è affatto un momento semplice per Anna Tatangelo, costretta a fare i conti con questo lutto tremendo in famiglia. Una perdita lancinante per l’artista originaria di Sora, che in un certo senso poteva aspettarsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Peril 29 settembre del 2022 sarà una data impossibile da cancellare nella sua vita. Purperò si è verificato un avvenimento molto negativo, in particolare unche ha colpito lei e la sua famiglia. La cantante era rimasta in silenzio in queste ore, nonostante la notizia fosse ormai circolata ovunque, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto con poche ma significative. Dal suo messaggio è trasparito ovviamente un dolore difficile da assorbire in tempi brevi. Non è affatto un momento semplice per, costretta a fare i conti con questotremendo in famiglia. Una perdita lancinante per l’artista originaria di Sora, che in un certo senso poteva aspettarsi ...

