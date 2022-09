È morto il rapper Coolio: è stato trovato senza vita in bagno. La hit “Gangsta’s Paradise” (video) (Di giovedì 29 settembre 2022) Un amico l’ha trovato così, senza vita, nel bagno della casa di Los Angeles. È morto il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo “Gangsta’s Paradise” del 1995. Aveva 59 anni. A rendere nota la notizia del decesso, il suo manager Jarez Posey, che non ha spiegato le cause. Coolio, famoso a livello mondiale Coolio ha iniziato la sua carriera rap in California alla fine degli anni ’80. Ma è diventato famoso a livello mondiale nel 1995 quando – come detto – ha pubblicato “Gangsta’s Paradise” per la colonna sonora del film “Pensieri pericolosi”. È stato premiato come miglior performance rap solista per questo brano alla cerimonia dei Grammy ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Un amico l’hacosì,, neldella casa di Los Angeles. Èilamericano, famoso per il suo successo “” del 1995. Aveva 59 anni. A rendere nota la notizia del decesso, il suo manager Jarez Posey, che non ha spiegato le cause., famoso a livello mondialeha iniziato la sua carriera rap in California alla fine degli anni ’80. Ma è diventato famoso a livello mondiale nel 1995 quando – come detto – ha pubblicato “” per la colonna sonora del film “Pensieri pericolosi”. Èpremiato come miglior performance rap solista per questo brano alla cerimonia dei Grammy ...

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - Corriere : È morto Coolio, il rapper americani di «Gangsta’s Paradise» Aveva 59 anni - GPeppe34N : RT @SkyTG24: Nel 1996 #Coolio aveva vinto un Grammy per la miglior performance rap solista ?? - earonemusic : Il rapper americano Coolio è morto all’età di 59 anni. Con Gangsta's Paradise vinse un Grammy per la migliore perfo… -