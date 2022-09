È morto Coolio | il rapper di Gangsta' s Paradise

Agenzia_Ansa : Il rapper americano Coolio, famoso per il suo successo 'Gangsta's Paradise' del 1995, è stato trovato morto in casa… - fanpage : Ultim'ora #Coolio è stato trovato morto nella sua casa. A dare la notizia è stato il suo manager - Corriere : È morto Coolio, il rapper americani di «Gangsta’s Paradise» Aveva 59 anni - simonabastiani : +++Morto il rapper Coolio+++ #Coolio #CoolioRIP - virgilio_it : Il rapper Coolio è morto a 59 anni a Los Angeles: la carriera, i successi, i presunti 10 figli, e le storie con l'e… -

: aveva 59 anni. Migliaia di copie vendute in tutto il mondo , è stato in cima alle classifiche , e Gangsta's Paradise è stata la canzone numero uno di Billboard. Una vita spesa insieme ...Conosciuto principalmente per il successo del 1995 Gangsta's Paradise , rientrato nella colonna sonora del film Pensieri pericolosi con Michelle Pfeiffer e vincitore di un Grammy,ha recitato ...Artis Leon Ivey Jr, rapper noto come Coolio, è morto a 59 anni. Lo ha reso noto il manager Jarez Posey. Coolio è diventato noto a livello mondiale nel 1995 grazie a 'Gangsta's Paradise' , facente pa ...Lutto nel mondo del rap è morto Coolio, icona del rap anni Novanta. La sua morte è stata confermata dal suo manager di lunga data, Jarez Posey. Il musicista vincitore di un Grammy, il cui vero nome er ...