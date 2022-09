È morta la mamma di Anna Tatangelo | dopo una lunga malattia

Gazzettino : Anna Tatangelo, morta la mamma dopo lunga malattia: Palmira Vinci aveva 67 anni - CorriereCitta : Anna Tatangelo, è morta la mamma Palmina: era malata da tempo, aveva 67 anni - CiociariaO : È morta la mamma di Anna Tatangelo. La città piange la signora Palmira Si è spenta dopo una lunga malattia. Negli u… - fanpage : È morta a 67 anni, dopo una lunga malattia, Palmira Vinci, la madre di Anna Tatangelo. La donna si è spenta nella m… - NorthStar1724 : 14 anni fa a quest’ora ero un’adolescente seduta sul divano al fianco di mia mamma, morta due ore prima, a stringer… -

Non ce l'ha fatta ladi Anna Tatangelo , la signora Palmira, che si è spenta dopo una lunga malattia circondata dall'affetto dei suoi cari. La cantante sorana aveva parlato negli ultimi anni, nelle trasmissioni ...Il modo in cui parla non è di unache ha perso l'interesse. Chiede di Diana e parla di lei come un dono di Dio', ha spiegato il legale D'Auria. 'L'unica cosa di cui si rende conto è che non l'...Stava male da tempo, ha combattuto contro un male terribile come una leonessa ma alla fine, questa mattina, si è arresa. Grande dolore nella famiglia della cantante sorana ...Un male terribile contro il quale stava lottando da tanto tempo, agguerrita, imperterrita, senza mai perdere la fiducia in sé stessa e in tutti coloro che le sono stata sempre accanto, tra cui la stes ...