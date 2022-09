"Due vicepremier per la Meloni": indiscrezioni pesantissime, fuori i nomi (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel caso qualcuno avesse voluto dimenticare l'emergenza numero uno, ci hanno pensato ieri i mercati a ricordargliela: è stata una brutta giornata per tutti i titoli di Stato dell'area euro, ma per quelli italiani più degli altri. Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi è salito sopra i 250 punti, e il rendimento chiesto da chi ha comprato i bond italiani è arrivato al 4,51%, il massimo da nove anni. Siamo lontanissimi dai livelli dell'estate del 2011, quando la tempesta finanziaria spinse lo spread vicino ai 600 punti, ma per Giorgia Meloni, presidente del consiglio in pectore, è la conferma che gli occhi degli speculatori sono puntati su di lei e sull'Italia. E che serve un "custode" dei conti pubblici, un ministro dell'Economia, considerato affidabile anche all'estero. L'INCOGNITA DEL TESORO Motivo per cui i nomi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Nel caso qualcuno avesse voluto dimenticare l'emergenza numero uno, ci hanno pensato ieri i mercati a ricordargliela: è stata una brutta giornata per tutti i titoli di Stato dell'area euro, ma per quelli italiani più degli altri. Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi è salito sopra i 250 punti, e il rendimento chiesto da chi ha comprato i bond italiani è arrivato al 4,51%, il massimo da nove anni. Siamo lontanissimi dai livelli dell'estate del 2011, quando la tempesta finanziaria spinse lo spread vicino ai 600 punti, ma per Giorgia, presidente del consiglio in pectore, è la conferma che gli occhi degli speculatori sono puntati su di lei e sull'Italia. E che serve un "custode" dei conti pubblici, un ministro dell'Ecoa, considerato affidabile anche all'estero. L'INCOGNITA DEL TESORO Motivo per cui i...

