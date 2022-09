Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 settembre 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa sera, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Le sfide del nuovo Governo, tra la formazione dell’esecutivo e i rapporti politici internazionali, saranno al centro del nuovo appuntamento di questa sera, giovedì 29 settembre, con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al caro ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa sera, giovedì 29, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Le sfide del nuovo Governo, tra la formazione dell’esecutivo e i rapporti politici internazionali, saranno al centro del nuovo appuntamento di questa sera, giovedì 29, con, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al caro ...

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Tg1, Rai 1 ?? 20.00 ?? Dritto e Rovescio, Rete 4 ?? 21.55 ?? Piazzapulita, La… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 29 Settembre 2022: Imma Tataranni 2, GFVip, Piazzapulita, Tg2 Post, Dritto e rovescio, Offic.… - IlPersonaggione : @SignorTrofimov ... va munito de dritto e rovescio! Ah no, forse non era così... - MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con @Drittorovescio_ #PaoloDelDebbio - clabellocchi : RT @LegaSalvini: TV > Rete 4 | Gian Marco Centinaio, Sottosegretario Agricoltura - Senatore Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE |… -