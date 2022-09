Draghi telefona a Zelensky: “Italia non riconosce risultati referendum organizzati dalla Russia” (Di giovedì 29 settembre 2022) il premier Draghi telefona a Zelensky, impegnandosi a non riconoscere i referendum, definiti "farsa" dagli occidentali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 settembre 2022) il premier, impegnandosi a nonre i, definiti "farsa" dagli occidentali L'articolo proviene da Firenze Post.

