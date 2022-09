Drag Race Italia, il nuovo video promo svela l’identità delle 10 protagoniste (Di giovedì 29 settembre 2022) A ottobre (il giorno non è dato sapere) tornerà Drag Race Italia con la seconda stagione. Sarà un’edizione più lunga (le puntate saranno nove, non più sei) e con più concorrenti (le Drag queen in gara saranno dieci e non più otto). Confermati invece i tre giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Scaldate i motori… #DragRaceItalia sta tornando! La nuova stagione ad ottobre su #discovery Riconosci le nostre Queen?! pic.twitter.com/cvAX6oywao — Drag Race Italia (@DragRaceit real) September 29, 2022 Oggi i profili social della trasmissione hanno spoilerato le sagome delle nuove concorrenti e indovinarle per i fan di Drag Race ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 settembre 2022) A ottobre (il giorno non è dato sapere) torneràcon la seconda stagione. Sarà un’edizione più lunga (le puntate saranno nove, non più sei) e con più concorrenti (lequeen in gara saranno dieci e non più otto). Confermati invece i tre giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi. Scaldate i motori… #sta tornando! La nuova stagione ad ottobre su #discovery Riconosci le nostre Queen?! pic.twitter.com/cvAX6oywao —(@it real) September 29, 2022 Oggi i profili social della trasmissione hanno spoilerato le sagomenuove concorrenti e indovinarle per i fan di...

BITCHYFit : Drag Race Italia, il nuovo video promo svela l’identità delle 10 protagoniste - layout_tkachev : Drag race italia 2 parte male con quel promo delle sagome riciclato dalla prima stagione, già il fatto che abbiano… - IlariaSpinelli_ : @NetflixIT MA C'AVETE FATTO AVETE ELIMINATO 10 STAGIONI DI DRAG RACE - AsperBoy : @EmilioPonz @pigriziamoratti Alla fine è un riferimento alla cultura pop italiana, un modo come un altro di avvicin… - AsperBoy : @EmilioPonz @pigriziamoratti Beh, non è che le sfide di drag race us abbiano nomi molto altisonanti. Poi non ci fac… -