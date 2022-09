"Dove sono finiti?" Rampini scatenato umilia la sinistra pseudo-pacifista (Di giovedì 29 settembre 2022) I segnali sono ormai evidenti, la Russia e il suo presidente Vladimir Putin devono affrontare un dissenso crescente per la guerra in Ucraina, si per le conseguenze economiche, sia per la mobilitazione militare con centinaia di migliaia - se non milioni - di russi che saranno spediti al fronte. Anche tra i soldati il morale è sotto gli stivali. Il New York Times oggi ha pubblicato alcune conversazioni tra i militari in guerra e i loro familiari in cui i primi criticano la guerra e danno a Putin del pazzo. Nella puntata di giovedì 29 settembre di Stasera Italia, su Rete 4, l'editorialista del Corriere della sera Federico Rampini spiega che si accumulano "i segnali di difficoltà interna di Putin". Il giornalista si sofferma su un punto, un "argomento usato dai putiniani che non osano dirlo", ossia "l'invincibilità" di Putin, dovuta a un popolo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) I segnaliormai evidenti, la Russia e il suo presidente Vladimir Putin devono affrontare un dissenso crescente per la guerra in Ucraina, si per le conseguenze economiche, sia per la mobilitazione militare con centinaia di migliaia - se non milioni - di russi che saranno spediti al fronte. Anche tra i soldati il morale è sotto gli stivali. Il New York Times oggi ha pubblicato alcune conversazioni tra i militari in guerra e i loro familiari in cui i primi criticano la guerra e danno a Putin del pazzo. Nella puntata di giovedì 29 settembre di Stasera Italia, su Rete 4, l'editorialista del Corriere della sera Federicospiega che si accumulano "i segnali di difficoltà interna di Putin". Il giornalista si sofferma su un punto, un "argomento usato dai putiniani che non osano dirlo", ossia "l'invincibilità" di Putin, dovuta a un popolo ...

