Dopo Meloni, Cristoforetti e Ferrieri Caputi: chi dice donna dice Italia (Di giovedì 29 settembre 2022) Samanta Cristoforetti, che diventa ufficialmente comandante della Stazione spaziale internazionale; Maria Sole Ferrieri Caputi, che sarà la prima donna ad arbitrare una partita di calcio si serie A; e poi, naturalmente, Giorgia Meloni, proiettata a diventare il primo presidente del Consiglio donna. Mai come questa settimana le donne Italiane hanno mostrato tutte le loro potenzialità, e con un tratto particolarmente significativo: tutt'e tre, ciascuna nel proprio ambito, hanno raggiunto i loro traguardi e scritto una pagina di storia – nazionale e non solo – con la forza della competenza, della preparazione e della tenacia. Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A

