Dopo 12 anni verrà rimosso dalla Regione Lazio il ' Titanic' di Roma | così il Tevere sarà ripulito dai resti del relitto

CarloCalenda : Caro ?@Antonio_Tajani? abbiamo superato ?@forza_italia? in tutto il centro nord. Avete preso lo 0,3 più di noi. Per… - TgLa7 : #Elezioni: è ufficiale, dopo 35 anni #Bossi esce dal Parlamento - fattoquotidiano : Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni consecutivi: il tracollo della Lega non fa scattare il suo seggio a… - Ndimayenda : RT @serebellardinel: Ci si augurava fosse un addio quello di #Bossi dopo 35 anni a carico degli #italiani! Ma al termine dei ricalcoli del… - TOSADORIDANIELA : RT @Apndp: Dove lavora mia moglie(Roma)hanno assunto,dopo anni,giovane di Cisterna di Latina(sposato,2 figli) Ogni giorno con i mezzi fa 16… -

Quando facemmo il Pd con Veltroni, 15fa, avevamo l'obiettivo di raccogliere un largo consenso ... ELEZIONI, GLI SCENARIIL VOTO Paola De Micheli si candida alla segreteria del Pd: "Ho ...Scambio di bare in un cimitero in Abruzzo. La donna denuncia il ... Il Papiro dei Re al Museo Egizio 200 anni dopo Dopo il caso del senatore leghista Umberto Bossi, grande escluso dalle ultime elezioni politiche (siede in Parlamento da 35 anni) salvo poi rientrarvi per il riconteggio delle schede, dal Viminale ...Il bambino aveva bevuto il liquido per errore il 18 luglio: è morto dopo due mesi di ricovero in ospedale Si svolgeranno oggi i funerali del bambino di 6 anni morto per aver bevuto varechina. L’episod ...