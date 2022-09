Dionisi: “Raspadori ha grande qualità ma non è Paolo Rossi” (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tecnico del Sassuolo parla del suo ex calciatore Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. L’attaccante sta facendo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 29 settembre 2022) Il tecnico del Sassuolo parla del suo ex calciatore GiacomoGiacomosta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. L’attaccante sta facendo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : Dionisi esalta Raspadori: 'Sta dimostrando il suo valore, ma non somiglia a Paolo Rossi': Il tecnico del Sassuolo A… - SportdelSud : ???? Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha commentato l'avvio di stagione di Giacomo #Raspadori, suo ex calciato… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Raspadori sta dimostrando le sue qualità, per me nulla di nuovo” - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Raspadori sta dimostrando le sue qualità, per me nulla di nuovo” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Raspadori? Sta confermando quanto fatto lo scorso anno, paragone con Rossi? Sembrano due giocatori… -