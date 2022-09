Dinamo Sassari-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket: dove vederla (Di giovedì 29 settembre 2022) Con la stagione 2022-23 di basket alle porte, ci si prepara a disputare il primo match stagionale valevole di un trofeo e che questa sera metterà di fronte due importanti compagini della pallacanestro italiano. Questa sera andrà in scena Dinamo Sassari-Virtus Bologna, incontro valevole per la finalissima di Supercoppa Italiana. Il panorama nostrano di basket torna, dopo le semifinali della competizione, sul nostro palcoscenico sportivo. Dinamo Sassari-Virtus Bologna: cosa è successo nelle semifinali che hanno decretato questa sfida? Virtus Bologna Segafredo (credit foto – pagina Facebook Virtus Bologna ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Con la stagione 2022-23 dialle porte, ci si prepara a disputare il primo match stagionale valevole di un trofeo e che questa sera metterà di fronte due importanti compagini della pallacanestro italiano. Questa sera andrà in scena, incontro valevole per la finalissima di. Il panorama nostrano ditorna, dopo le semifinali della competizione, sul nostro palcoscenico sportivo.: cosa è successo nelle semifinali che hanno decretato questa sfida?Segafredo (credit foto – pagina Facebook...

LegaBasketA : La @dinamo_sassari è la prima finalista della #FrecciarossaSupercoppa2022 ?? La prima sfida del PalaLeonessa termina… - dinamo_sassari : ?????????????????????????????????????? ?? La magia di Bendzius a 10'dalla fine e la stoppata di Onuaku mandano la Dinamo in finale del… - Eurosport_IT : Baron non la chiude ai liberi, la Virtus sopravvive e scappa nei 5' supplementari ?? In finale troverà la Dinamo Sas… - Virtusbo : ?? GAME DAY ?? ???? Supercoppa @LegaBasketA ?? @dinamo_sassari ?? PalaLeonessa ?? 20.45 ?? Eurosport2/ DMAX / ElevenS… - bball_evo : LBA SUPECOPPA ?????? - Virtus e Dinamo in campo per la conquista per il primo titolo stagionale: analisi e dove vedere… -