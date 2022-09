Diletta Leotta, toglie il reggiseno e si vede tutto | I fan si scatenano davanti a questa visione (Di giovedì 29 settembre 2022) Diletta Leotta si presenta in radio con un look ai limiti della legalità. Non indossa il reggiseno e i fan riescono a vedere tutto. Le immagini sono da infarto. E’ di questi giorni la presentazione più o meno ufficiale del nuovo fidanzato, Giacomo Cavalli, con il quale Diletta si è fatta vedere in occasioni pubbliche. E’ finita da qualche tempo la tormentata storia con Can Yaman e oggi, Diletta, sembra aver ritrovato la serenità di sempre. Diletta Leotta (fonte web)Diletta Leotta, finalmente ufficializza il suo fidanzamento con Giacomo Cavalli E’ stata però, il matrimonio di suo fratello Mirko Manola, l’occasione per fare un passo avanti e presentare a tutti la sua ... Leggi su topicnews (Di giovedì 29 settembre 2022)si presenta in radio con un look ai limiti della legalità. Non indossa ile i fan riescono are. Le immagini sono da infarto. E’ di questi giorni la presentazione più o meno ufficiale del nuovo fidanzato, Giacomo Cavalli, con il qualesi è fattare in occasioni pubbliche. E’ finita da qualche tempo la tormentata storia con Can Yaman e oggi,, sembra aver ritrovato la serenità di sempre.(fonte web), finalmente ufficializza il suo fidanzamento con Giacomo Cavalli E’ stata però, il matrimonio di suo fratello Mirko Manola, l’occasione per fare un passo avanti e presentare a tutti la sua ...

Mladen2008 : RT @dea_channel: lo scherzo rifilato alla divina Diletta Leotta #scherziaparte ?????????? - Ante_Rebic_12 : RT @Seghinho3: Per me il calcio è fischiare e grugnire ogni volta che passa diletta leotta a bordocampo - Sh2ow : @mattiapatrini_ @Piu_Europa @Azione_it @ItaliaViva Se io fossi stato con Belen o con Diletta Leotta avrei fatto una bella coppia ... - SamueleVanoglio : RT @Seghinho3: Per me il calcio è fischiare e grugnire ogni volta che passa diletta leotta a bordocampo - paolone_10 : RT @Seghinho3: Per me il calcio è fischiare e grugnire ogni volta che passa diletta leotta a bordocampo -