Diletta Leotta, il vestito si apre: il cane guarda tutto da vicino (Di giovedì 29 settembre 2022) Donna in grado, con i suoi post, di mandare completamente fuori di testa tutti i fan; Diletta Leotta ha una bellezza a dir poco travolgente. Non possiamo non sottolineare come la carriera di Diletta Leotta avrebbe potuto prendere due strade completamente diverse rispetto a quella calcistica. Nel primo caso la ricordiamo a Miss Italia senza, però, superare le selezioni; sappiamo anche che, dopo aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza alla prestigiosa università Luiss Guido Carli di Roma, sarebbe potuta essere avvocato esattamente come il padre. InstagramDal punto di vista professionale dobbiamo citare la sua esperienza radiofonica dove conduce, insieme a Daniele Battaglia, un programma decisamente ascoltato. E' stata anche protagonista del film natalizio "Chi ha incastrato Babbo Natale?" e, in questa occasione, ha ...

