Diciottenne trentino morto per malore fulminante | era rientrato dalla vacanza in Salento Indagine Ipotesi escherichia coli | nel caso va appurata l' origine

(Di giovedì 29 settembre 2022) I carabinieri Nas di Lecce stanno svolgendo i rilievi per verificare se potesse essersi originata in quella zona della Puglia la patologia. Il 18enne, appena tornato a casain, ha accusato iled èsei giorni fa. Viene ipotizzato che si trattasse di. L'articoloper: erain : nelva ...

NoiNotizie : Diciottenne trentino morto per malore fulminante: era rientrato dalla vacanza in Salento. Indagine -

OTRANTO (Lecce) " Si indaga anche nel Salento sulla morte delPaolo Rizzolli, di Lavis, in, deceduto nei giorni scorsi a causa di un'infezione causata dal batterio escherichia coli, che non si esclude possa essere stato contratto dal giovane ...Laha fatto perdere le sue tracce dalla mattina di sabato scorso, quando è uscita di casa con la sua bici elettrica, portando con sé il solito zaino, diretta verso la scuola , ma al ...Gli accertamenti clinici hanno fatto risalire il decesso di Paolo Rizzolli a una infezione da Escherichia coli la cui natura però resta tutta da accertare ...Un diciottenne di Trento muore per un'infezione dopo una vacanza nel Salento e la procura apre un'inchiesta per capire se l'abbia contratta proprio in Puglia. Paolo Rizzolli, 18 anni originario di Lav ...