Diabete di tipo II, le spezie che agiscono come i farmaci | Regolarizzano i livelli di glucosio nel sangue

Secondo uno studio americano, ci sono due spezie che aiutano a contrastare il Diabete e agiscono allo stesso modo dei farmaci. Scopriamo insieme quali sono

Un recente studio statunitense ha fatto emergere nuove benefiche proprietà di due note erbe aromatiche. Si tratta di due spezie che mangiamo quasi quotidianamente e che addirittura, si è scoperto, possono contrastare il Diabete tipo II allo stesso modo dei farmaci, ma senza controindicazioni.

Erbe aromatiche-fonte web

Le due spezie che contrastano il Diabete tipo II

Le spezie di cui stiamo parlando sono, nello specifico, rosmarino e origano. Dallo studio, è emerso che queste due erbe aromatiche sono un grande aiuto ...

