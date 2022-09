De Masi a La7 | “Pd dice di essere di sinistra senza esserlo | 5 Stelle sono di sinistra senza dirlo Di Battista? Con lui M5s avrebbe preso meno voti”

(Di giovedì 29 settembre 2022) “Il M5spiùse ci fosse stato anche Di? Secondo me, no. Anzi, il M5s hapiùperché Dinon c’era“. Lo afferma a “Tagadà” (La7) il sociologo Domenico Deche analizza l’esito elettorale raggiunto dai 5, sottolineando: “Il M5s ha fatto una politica elettorale di classe, una metodologia di un vecchio sociologo dell’800 ancora di gran lunga valida. Cioè ha puntato sulla classe svantaggiata e questo l’ha premiato. Oggi siamo in una situazione bellissima: il Pddidi, i 5di ...

Domenico De, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su, nella puntata del 23 settembre, prende in giro Matteo Salvini per la 'Maratona Salvini', la lunga diretta sociale del leader della Lega. 'Non ha ...... patron di Yamamay e Carpisa, a: "Il problema del Reddito di cittadinanza in costiera è che i napoletani non vogliono spostarsi per andare a lavorare a Salerno". Gli risponde il sociologo De:... Il prof. De Masi commenta il voto al Sud: "La Lega ridiventa un partito del Nord. Bocciatura totale della politica di Draghi" La notte piu’ lunga della politica italiana sta per iniziare e le grandi reti scaldano i motori. Rai, La7, Mediaset, Sky seguono l’esito delle elezioni cercando di catturare ognuno a modo suo l’attenz ..."Agorà Speciale elezioni 2022", questa sera alle 21.25 su Rai 3 lo speciale a poche ore dal silenzio elettorale.