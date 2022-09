Dayane Mello senza sfumature | “Capolavoro meraviglioso” (Di giovedì 29 settembre 2022) Dayane Mello si è mostrata ai fan “senza sfumature”. La modella ha stregato i social network con il suo fascino: un vero Capolavoro. Dayane Mello è una modella di origine brasiliana, salita alla ribalta in Italia con la partecipazione a “Ballando con le stelle” in coppia con Samuel Peron. In seguito all’esperienza ha preso parte ad altri reality show acquistando una notevole popolarità. Dayane Mello (Instagram)È stata una concorrente di “Monte Bianco – Sfida verticale”, “L’isola dei famosi”, “Pechino Express” e più recentemente del “Grande Fratello VIP”. Nel corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia ha attirato l’attenzione mediatica per via delle sue dichiarazioni nei confronti del suo ex Mario Balotelli e delle uscite ... Leggi su newstv (Di giovedì 29 settembre 2022)si è mostrata ai fan “”. La modella ha stregato i social network con il suo fascino: un veroè una modella di origine brasiliana, salita alla ribalta in Italia con la partecipazione a “Ballando con le stelle” in coppia con Samuel Peron. In seguito all’esperienza ha preso parte ad altri reality show acquistando una notevole popolarità.(Instagram)È stata una concorrente di “Monte Bianco – Sfida verticale”, “L’isola dei famosi”, “Pechino Express” e più recentemente del “Grande Fratello VIP”. Nel corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia ha attirato l’attenzione mediatica per via delle sue dichiarazioni nei confronti del suo ex Mario Balotelli e delle uscite ...

