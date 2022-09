Damiano David dei Måneskin non ha dichiarato che «senza il Pd al governo» lascerà l’Italia (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 29 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente, contenente una presunta dichiarazione attribuita a Damiano David, frontman del gruppo musicale italiano Måneskin, in cui si legge: «senza il Pd al governo vado via dall’Italia!». Il tweet è stato pubblicato insieme a un commento che recita: «A mai più rivederci». Mentre scriviamo, il contenuto è stato condiviso oltre 300 volte. Si tratta di una notizia falsa. Damiano David non ha mai pronunciato la frase attribuitagli nel tweet, che infatti non compare in alcun articolo pubblicato da testate nazionali o internazionali. Il 26 settembre 2022, il cantante dei ... Leggi su facta.news (Di giovedì 29 settembre 2022) Il 29 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente, contenente una presunta dichiarazione attribuita a, frontman del gruppo musicale italiano, in cui si legge: «il Pd alvado via dal!». Il tweet è stato pubblicato insieme a un commento che recita: «A mai più rivederci». Mentre scriviamo, il contenuto è stato condiviso oltre 300 volte. Si tratta di una notizia falsa.non ha mai pronunciato la frase attribuitagli nel tweet, che infatti non compare in alcun articolo pubblicato da testate nazionali o internazionali. Il 26 settembre 2022, il cantante dei ...

