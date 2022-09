Dall’ultracattolico Pillon a Di Maio, Paragone, Sgarbi e Bonino: promossi e bocciati alle urne (Di giovedì 29 settembre 2022) Come si organizzerà Giorgia Meloni dopo la vittoria del 25 settembre non è ancora chiaro. Ma il 13 ottobre, secondo il tempo previsto dall’articolo 61 della Costituzione, si riuniranno per la prima volta le Camere. Per la prima volta, in seguito alla riforma per il taglio dei parlamentari, i rappresentanti eletti saranno 400 alla Camera e 200 al Senato. Proprio questo cambiamento, insieme alla legge Rosato, ha comportato non poche sorprese in fase di conteggio dei voti, tra chi ce l’ha fatta all’uninominale, chi è stato ripescato con il plurinominale e chi, invece, è rimasto fuori dai giochi. Ciao ciao Il primo “out” certo è stato quello del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il quale dopo aver lasciato il M5s, aveva formato insieme a Bruno Tabacci il partito Impegno civico. Un flop clamoroso non solo su scala nazionale, ma anche nel collegio uninominale a ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022) Come si organizzerà Giorgia Meloni dopo la vittoria del 25 settembre non è ancora chiaro. Ma il 13 ottobre, secondo il tempo previsto dall’articolo 61 della Costituzione, si riuniranno per la prima volta le Camere. Per la prima volta, in seguito alla riforma per il taglio dei parlamentari, i rappresentanti eletti saranno 400 alla Camera e 200 al Senato. Proprio questo cambiamento, insieme alla legge Rosato, ha comportato non poche sorprese in fase di conteggio dei voti, tra chi ce l’ha fatta all’uninominale, chi è stato ripescato con il plurinominale e chi, invece, è rimasto fuori dai giochi. Ciao ciao Il primo “out” certo è stato quello del ministro degli Esteri, Luigi Di, il quale dopo aver lasciato il M5s, aveva formato insieme a Bruno Tabacci il partito Impegno civico. Un flop clamoroso non solo su scala nazionale, ma anche nel collegio uninominale a ...

