Dalla Francia – Il contratto di Youcef Belaïli con lo Stade Brestois è stato risolto (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 16:06:00 Arrivano conferme da L'Équipe: È stato lo Stade Brestois a ufficializzarlo. Il contratto di Youcef Belaïli, internazionale algerino, è stato risolto. Il 30enne, trequartista o attaccante, è arrivato in Finistère lo scorso gennaio e, al termine del contratto a fine stagione, ha firmato un anno di proroga. Solo che non si è mai veramente integrato, soffrendo per la lontananza da parte della sua famiglia, rimasta in campagna, e per la mancanza di tempo per giocare, soprattutto in questa stagione (4 mandati in 8 giornate 1 di campionato, nessuna partita giocata per intero, 0 gol e 2 assist). Alcuni dei suoi comportamenti non professionali avevano anche messo a dura prova il suo ...

