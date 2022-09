Dal 1 ottobre cambiano le regole per le mascherine: le cose da sapere (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci stiamo avvicinando alla scadenza di sabato 1 ottobre, che marca la fine dell’obbligo di indossare le mascherine su bus, treni, metro, negli ospedali, negli ambulatori medici e Rsa. Unica eccezione la scuola, dove saranno ancora obbligatorie. Il Ministero della Salute non sembra, quindi, voler prorogare l’obbligo delle mascherine, che adesso vanno portate nella loro categoria Ffp2 su tutti i mezzi pubblici. Anche dal 1 ottobre, comunque, resterà la raccomandazione a indossarla in caso di assembramenti o in luoghi al chiuso molto affollati. Il Governo, comunque, sta gradualmente allentando la stretta delle mascherine ovunque. Come riporta la stampa, infatti, la prossima data da tenere d’occhio sarà a fine mese: dal 1 novembre scadranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, dove l’obbligo ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 29 settembre 2022) Ci stiamo avvicinando alla scadenza di sabato 1, che marca la fine dell’obbligo di indossare lesu bus, treni, metro, negli ospedali, negli ambulatori medici e Rsa. Unica eccezione la scuola, dove saranno ancora obbligatorie. Il Ministero della Salute non sembra, quindi, voler prorogare l’obbligo delle, che adesso vanno portate nella loro categoria Ffp2 su tutti i mezzi pubblici. Anche dal 1, comunque, resterà la raccomandazione a indossarla in caso di assembramenti o in luoghi al chiuso molto affollati. Il Governo, comunque, sta gradualmente allentando la stretta delleovunque. Come riporta la stampa, infatti, la prossima data da tenere d’occhio sarà a fine mese: dal 1 novembre scadranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, dove l’obbligo ...

