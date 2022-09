“Dai 15 volontari della prima edizione ai 4mila di oggi, quanto è cresciuta BergamoScienza” (Di giovedì 29 settembre 2022) Bergamo. “All’edizione del primo anno, vent’anni fa, c’erano circa quindi volontari. Ora ne contiamo quasi quattromila ad ogni edizione”. Da quindici a quattromila c’è una storia di vent’anni di divulgazione scientifica a portata di tutti. Questa è la storia di BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica nato in Italia, che torna dal 29 settembre al 16 ottobre al Piazzale degli Alpini di Bergamo e taglia il traguardo della ventesima edizione. “Questo festival ha coinvolto quasi cinque generazioni di studenti – racconta Mario Salvi, presidente del Comitato Scientifico di BergamoScienza -. Loro sono il futuro della rassegna”. Ad oggi il festival conta ben 32 Premi Nobel ospitati, vanta circa 2,4 milioni di presenze in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Bergamo. “All’del primo anno, vent’anni fa, c’erano circa quindi. Ora ne contiamo quasi quattromila ad ogni”. Da quindici a quattromila c’è una storia di vent’anni di divulgazione scientifica a portata di tutti. Questa è la storia di, il primo festival di divulgazione scientifica nato in Italia, che torna dal 29 settembre al 16 ottobre al Piazzale degli Alpini di Bergamo e taglia il traguardoventesima. “Questo festival ha coinvolto quasi cinque generazioni di studenti – racconta Mario Salvi, presidente del Comitato Scientifico di-. Loro sono il futurorassegna”. Adil festival conta ben 32 Premi Nobel ospitati, vanta circa 2,4 milioni di presenze in ...

