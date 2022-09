(Di giovedì 29 settembre 2022) Tre,3di euro di investimento complessivo, di cui 2da fondi Pnrr, per rafforzare ladi Roma Capitale. Laha approvato la delibera per la partecipazione all’Avviso Pubblico dell’Agenzia per lazza Nazionale a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, “Missione1 – Componente 1 – Investimento 1.5. “”. L’obiettivo è quello di rafforzare epiù sicura la transizione digitale della Pubblica Amministrazion,andando a irrobustire lee l’erogazione di servizi digitali, nonché le competenze specialistiche interne, al fine di consolidare il grado dizza e ridurre le ...

italiaserait : Cyber Security Lazio, dalla Giunta capitolina 3,3 milioni, Gualtieri: “Per rendere sicure le infrastrutture” - Cybersec360 : Quando ISO 27001 e cyber security vanno a braccetto: il caso E-Repair - CyberSecHub0 : RT @KasperskyLabIT: Come proteggere al meglio il vostro profilo #Vivino. >> - KasperskyLabIT : Come proteggere al meglio il vostro profilo #Vivino. >> - massy971 : Quando ISO 27001 e cyber security vanno a braccetto: il caso E-Repair -

Cyber Security 360

3,3 milioni di euro di investimento complessivo, di cui 2 milioni da fondi Pnrr, per rafforzare ladi Roma Capitale. La Giunta Gualtieri ha approvato la delibera per la partecipazione all'Avviso Pubblico dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a valere sul Piano Nazionale di ...Prevenire gli incidenti ed aumentare la resilienza Argomenti del webinar ComplianceData Protection sicurezza Inizia tra 27 20 51 10 ISCRIVITI white paper Lavoro ibrido e video - ... Quando ISO 27001 e cyber security vanno a braccetto: il caso E-Repair (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - 3,3 mln di investimento complessivo, di cui 2 da fondi Pnrr, per rafforzare la cybersecurity di Roma Capitale. La Giunta Gualtieri ha approvato la delib ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...