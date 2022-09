Curry e Klay combattono contro un lottatore di sumo

BasketUniverso : Klay Thompson il cartomante: prevede fin quando Curry sarà al top -

Sky Sport

Golden State Warriors sono in Giappone per giocare una partita contro i Washington Wizards e durante il loro soggiorno in terra asiatica si dedicano ...StephThompson e i campioni NBA in carica: è con loro il primo appuntamento NBA della stagione 2022 - 23 , ovviamente anche su Sky - anche se si tratta solo di preseason . Domani, a mezzogiorno (... NBA, scatta la preseason (su Sky): Golden State-Washington LIVE domani a mezzogiorno I Golden State Warriors sono in Giappone per giocare una partita contro i Washington Wizards. Durante la permanenza Stephen Curry e Klay Thompson cercano di imparare lo sport nazionale: il sumo! Fonte ...The Splash Brothers tried their hand at grappling with Pro Sumo Hakuho Sho. View the original article to see embedded media. Stephen Curry and Klay Thompson are having a splash in the ...