Cuadrado è ormai alla porta: anticipato il suo addio alla Juventus? (Di giovedì 29 settembre 2022) Juan Cuadrado è uno di quei giocatori che ha messo in mostra il suo grande talento alla Juve, ma ormai è prossimo a lasciare Torino. Non si può assolutamente negare che alcuni giocatori riescono a entrare maggiormente all’interno del cuore dei tifosi in modo tale da poter rimanerci in eterno, ma Juan Cuadrado è davvero ormai prossimo all’addio dalla Juventus. LaPresseUno dei migliori interpreti della corsia laterale di destra negli ultimi anni in Serie A è stato sicuramente il colombiano Cuadrado, un giocatore che ha saputo dimostrare tutto il suo grandissimo talento non solo alla Juventus. Le prestazioni della sudamericano infatti erano diventate già ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 settembre 2022) Juanè uno di quei giocatori che ha messo in mostra il suo grande talentoJuve, maè prossimo a lasciare Torino. Non si può assolutamente negare che alcuni giocatori riescono a entrare maggiormente all’interno del cuore dei tifosi in modo tale da poter rimanerci in eterno, ma Juanè davveroprossimo all’. LaPresseUno dei migliori interpreti della corsia laterale di destra negli ultimi anni in Serie A è stato sicuramente il colombiano, un giocatore che ha saputo dimostrare tutto il suo grandissimo talento non solo. Le prestazioni della sudamericano infatti erano diventate già ...

ArtemideBaraldi : @Alezizou @CucchiRiccardo Ahahah così maschile? Lo sport in cui ormai, da Neymar e Cuadrado in giù, è il trionfo de… - Azure1717 : @zocpardo togli il mi sa. .... ?? ormai siamo alla frutta, leggevo di uno scambio alla pari a Gennaio De Vrij - Cuadrado ????????????????????? - SatchelLeroy : @forumJuventus Di Maria non restava comunque, Cuadrado ormai cammina per il campo e Rabiot era venduto al 99% . Mil… - ablitaxjfc : @mirko_vale_ Hai ragione, Cuadrado ormai è irrecuperabile - _Maximillion17 : @GiovaOfficiall @mascherajuve Se metti danilo a td non puoi mettere kostic es, cuadrado ha 35, ha retto la baracca… -