Critiche a Cristiano Ronaldo | la sorella lo difende | “Tifosi portoghesi senza anima”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ondata diperdopo la brutta prestazione in Nations League contro la Spagna. Il suo Portogallo non si è qualificato per le Final Four del torneo, dopo essere stati beffati dal gol di Morata allo scadere, e molte della accuse sono state rivolte al fuoriclasse portoghese. Alle parole dei media aveva già risposto il c.t Santosndo il suo giocatore, ma ancora più pesante è stata ladi, Katia Aveiro, che sui social,mezzi termini, ha tuonato contro ilusitani: “I tempi attuali non mi sorprendono. Isputano nel piatto da cui hanno mangiato, è sempre stato così. Con te sempre, mio re”, ha detto ladi ...