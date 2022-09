Critiche a Cristiano Ronaldo | la sorella lo difende | “Tifosi ingrati e meschini

serieB123 : Cristiano Ronaldo, la sorella Katia lo difende dalle critiche: «Tifosi ingrati e meschini» - calciomercatoit : #CristianoRonaldo difeso dalle critiche, la sorella #KatiaAveiro all'attacco: 'Portoghesi meschini e ingrati' - riffflawyer : @Matteo83579687 @Cristiano Sono stufo di sentire e leggere critiche e insulti verso di lui, sempre e comunque. Ora… - pietro_busacca : @ErPanfi @pesce_di_marzo @LucaBizzarri @CarloCalenda Stiamo parlando di Twitter, non della sua comunicazione con og… -

Arrivano tanteperRonaldo dopo la brutta prestazione in settimana in Nations League contro la Spagna. Il suo Portogallo non si è qualificato per la Final Four del torneo per Nazionali e, come era ..."Il re è nudo".Ronaldo sta probabilmente vivendo uno dei momenti più complessi della sua carriera. Il fuoriclasse lusitano sembra essere finito ai margini al Manchester United e anche le ultime prestazioni ...Cristiano Ronaldo è sempre più criticato in questi mesi: dopo il mancato addio al Manchester United, ancora problemi con il Portogallo Sempre nel mirino della critica: il campione portoghese, Cristian ...Cristiano Ronaldo solo e ripudiato dalla sua gente, reazione furibonda: Meschini e ingrati CR7 è di nuovo nella bufera, questa volta le critiche più dure gli arrivano dal suo Paese, il Portogallo. La ...