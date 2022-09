Cristiano Iovino presunto amante di Ilary Blasi scappa via dall’Italia. Ha paura, non vive più (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarebbe stata la sorella di Cristiano Iovino a raccontare sulle pagine del settimanale DiPiù come il ragazzo, dopo che il suo nome è stato accostato a quello di Ilary Blasi, ha dovuto cambiare radicalmente tutte le sue abitudini. La sorella del giovane personal trainer, che secondo molti giornali sarebbe stato uno dei flirt milanesi di Ilary Blasi, l’ultimo probabilmente in ordine di tempo, racconta, come la vita di Iovino sia cambiata radicalmente, tanto da spingerlo a stare molto di più all’estero. paura di essere fotografato, braccato dai giornalisti ( lo avevamo visto anche in una puntata de Non è l’Arena, quando un giornalista aveva cercato di chiedergli un commento su questa storia). Iovino aveva fatto sapere che tutte le voci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) Sarebbe stata la sorella dia raccontare sulle pagine del settimanale DiPiù come il ragazzo, dopo che il suo nome è stato accostato a quello di, ha dovuto cambiare radicalmente tutte le sue abitudini. La sorella del giovane personal trainer, che secondo molti giornali sarebbe stato uno dei flirt milanesi di, l’ultimo probabilmente in ordine di tempo, racconta, come la vita disia cambiata radicalmente, tanto da spingerlo a stare molto di più all’estero.di essere fotografato, braccato dai giornalisti ( lo avevamo visto anche in una puntata de Non è l’Arena, quando un giornalista aveva cercato di chiedergli un commento su questa storia).aveva fatto sapere che tutte le voci ...

