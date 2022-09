Cristiano Iovino dopo l’affaire Totti-Blasi ha paura a girare per Roma | “Per me è diventato pericoloso | è piena di matti”

(Di giovedì 29 settembre 2022)è stato indicato dal Corriere della Sera come il presunto nuovo flirt di Ilarye – nonostante entrambi abbiano smentito – l’opinione pubblica è rimasta della stessa opinione. Molti lo accusano tutt’ora di essere un “rovina famiglie” e per questo lui haper. La Capitale, infatti, venera Francesco. Intervistata dal settimanale DiPiù, la sorella diha raccontato quello che lui le ha confidato. “mi ha detto: “Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito.die andare in ...

