Covid, oggi nel Lazio si registrano 3.161 nuovi contagi e 1 decesso: il bollettino aggiornato (Di giovedì 29 settembre 2022) Covid, Lazio. L’autunno ha, ormai, fatto il suo pieno ingresso e le temperature così come le piogge che si stanno abbattendo su tutta la Penisola in questi giorni ce lo dimostrano. Ma non è questo il problema, anzi. L’estate passata è anche un monito ad un possibile rialzo dei casi Covid in tutto il Paese. Covid, lo spettro dell’aumento dei contagi in autunno Infatti, come spesso affermato dagli esperti, le basse temperature ricreano le condizioni migliori per la circoLazione virale. Di fatto, l’estate ha sempre rappresentato, in questi due anni, un momento di sto per la curva dei contagi. Staremo a vedere ora quale sarà l’effetto della copertura vaccinale e sarà necessario correre nuovamente ai ripari. Varianti: più contagiose ma meno ”forti” Ad ogni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022). L’autunno ha, ormai, fatto il suo pieno ingresso e le temperature così come le piogge che si stanno abbattendo su tutta la Penisola in questi giorni ce lo dimostrano. Ma non è questo il problema, anzi. L’estate passata è anche un monito ad un possibile rialzo dei casiin tutto il Paese., lo spettro dell’aumento deiin autunno Infatti, come spesso affermato dagli esperti, le basse temperature ricreano le condizioni migliori per la circone virale. Di fatto, l’estate ha sempre rappresentato, in questi due anni, un momento di sto per la curva dei. Staremo a vedere ora quale sarà l’effetto della copertura vaccinale e sarà necessario correre nuovamente ai ripari. Varianti: piùose ma meno ”forti” Ad ogni ...

