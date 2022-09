Covid oggi Lombardia, 6.872 contagi e 2 morti. A Milano città 668 nuovi casi (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 6.872 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati due morti per un totale di 42.534 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.187 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività al 20,1%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 8 come ieri; salgono invece i ricoveri negli altri reparti: sono 538, in aumento di 21 unità. A livello provinciale, Milano conta 1.821 nuovi casi, di cui 668 a Milano città; Bergamo 670, Brescia 915, Como 563, Cremona 212, Lecco 296, Lodi 152, Mantova 287, Monza e Brianza 590, Pavia 328, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 6.872 ida Coronavirus, 29 settembre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati dueper un totale di 42.534 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.187 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività al 20,1%. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: sono 8 come ieri; salgono invece i ricoveri negli altri reparti: sono 538, in aumento di 21 unità. A livello provinciale,conta 1.821, di cui 668 a; Bergamo 670, Brescia 915, Como 563, Cremona 212, Lecco 296, Lodi 152, Mantova 287, Monza e Brianza 590, Pavia 328, ...

