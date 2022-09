Covid oggi Italia, 37.522 contagi e 30 morti: bollettino 29 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 37.522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 30 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 198.119 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 18,9%. Aumentano i ricoveri, 134 in più di ieri e 3.849 in totale, e i pazienti in terapia intensiva, 141 in totale e 23 in più di ieri. LAZIO – Sono 3.161 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 29 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. A Roma segnalati ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 37.522 i nuovida Coronavirus in, 292022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 30. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 198.119 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 18,9%. Aumentano i ricoveri, 134 in più di ieri e 3.849 in totale, e i pazienti in terapia intensiva, 141 in totale e 23 in più di ieri. LAZIO – Sono 3.161 ida coronavirus nel Lazio, 292022, secondo numeri e datideldella regione. Registrato un morto. A Roma segnalati ...

WRicciardi : Consequenziale Covid. Impennata dei contagi: in una settimana cresciuti del 33%. Oggi… - LaVeritaWeb : Mentre molti Paesi le hanno abolite, la mania di Speranza per le quarantene si abbatte sugli elettori. Da oggi, i p… - a70199617 : #COVID OGGI Covid, 37.522 nuovi casi e 30 morti. Il tasso di positività in risalita al 18,9% - nevrotica9 : RT @madforfree: Cos’è la “permacrisi”? Una crisi sanitaria permanente, l’ossimoro in cui l’OMS vuol farci vivere. Un ossimoro in cui tutto… - giuuliaaaaaaaa : fun fact: due giorni fa ho detto per scherzo “ho preso il covid due volte e si sa che non c’è due senza tre” oggi s… -