Covid, le news. Da sabato addio alle mascherine su bus, treni e navi. LIVE (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella giornata di ieri sono stati processati 198.918 tamponi, in aumento ricoveri (+62) e intensive (+11). Via libera ai vaccini bivalenti, Ema valuta richiesta vaccino Moderna Omicron 4 e 5. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella giornata di ieri sono stati processati 198.918 tamponi, in aumento ricoveri (+62) e intensive (+11). Via libera ai vaccini bivalenti, Ema valuta richiesta vaccino Moderna Omicron 4 e 5. A fine mese via l'obbligo di mascherina quasi ovunque

repubblica : Allarme Covid, risale la curva dei contagi e dei ricoveri: cosa succederà? - Agenzia_Italia : Il #vaccino anti #Covid altera il ciclo mestruale _ Uno studio Usa da ragione alle donne che l’hanno segnalato: in… - LaStampa : Covid: condannato l’Ordine dei medici di Sassari per aver sospeso una dottoressa No Vax - Topking581 : RT @Agenzia_Italia: Il #vaccino anti #Covid altera il ciclo mestruale _ Uno studio Usa da ragione alle donne che l’hanno segnalato: in medi… - Quercino2 : RT @Agenzia_Italia: Il #vaccino anti #Covid altera il ciclo mestruale _ Uno studio Usa da ragione alle donne che l’hanno segnalato: in medi… -