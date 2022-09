Covid Italia, torna a salire occupazione terapie intensive (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – torna a salire l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva degli ospedali Italiani, che passano dall’1% al 2%, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri, 28 settembre, alle 23.45. Per quando riguarda invece l’occupazione dei reparti di area medica, dopo 10 giorni di stabilità al 5%, hanno registrato un aumento di 1 punto percentuale il 27 settembre, per ‘fermarsi’ al 6%, anche nella giornata di ieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –l’dei posti letto da parte di pazientinei reparti di terapia intensiva degli ospedalini, che passano dall’1% al 2%, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri, 28 settembre, alle 23.45. Per quando riguarda invece l’dei reparti di area medica, dopo 10 giorni di stabilità al 5%, hanno registrato un aumento di 1 punto percentuale il 27 settembre, per ‘fermarsi’ al 6%, anche nella giornata di ieri. L'articolo proviene daSera.

LaVeritaWeb : Veto di Fratelli d’Italia sui ministri di Draghi. Matteo Salvini: «Sceglieremo insieme». Coalizione ricompattata a… - vaticannews_it : La Lampada votiva dei comuni d'Italia verrà accesa quest'anno dal presidente della Repubblica, #Mattarella. Un gest… - dariolorens : Muoiono piu’ persone di covid in italia che di guerra in ukraina - Patagone1 : RT @ManuNap: Leggo che in pole per la #Sanità ci sarebbe la #Moratti. Quella che nel momento più duro della pandemia Covid voleva far vacci… - papillonpa : @Ariachetira @VittorioSgarbi @Pierferdinando @AlessiaMorani Buongiorno a Merlino e ospiti, la vittoria del centro d… -