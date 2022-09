Covid, Crisanti: “Centrodestra come Bolsonaro e Trump” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Noi condividiamo ben poco delle politiche sociali e sanitarie del Centrodestra. Fortunatamente abbiamo il vaccino, perché molte dichiarazioni del Centrodestra sono simili a quelle di Trump e Bolsonaro”. Così il microbiologo Andrea Crisanti, neoeletto senatore del Partito democratico, e ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “Se con il Centrodestra siamo nel campo dei no-vax? No, non esattamente no-vax, ma posizioni abbastanza vicine – risponde – Trump, per esempio, non era un no-vax. Sicuramente sono posizioni dal punto di vista di politica sanitaria, irresponsabili. Poi di fronte all’emergenza è l’emergenza stessa che detta l’agenda. Quindi la libertà politica è molto limitata. E’ facile dire dall’opposizione ‘io avrei fatto qualcosa di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Noi condividiamo ben poco delle politiche sociali e sanitarie del. Fortunatamente abbiamo il vaccino, perché molte dichiarazioni delsono simili a quelle di”. Così il microbiologo Andrea, neoeletto senatore del Partito democratico, e ospite a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital. “Se con ilsiamo nel campo dei no-vax? No, non esattamente no-vax, ma posizioni abbastanza vicine – risponde –, per esempio, non era un no-vax. Sicuramente sono posizioni dal punto di vista di politica sanitaria, irresponsabili. Poi di fronte all’emergenza è l’emergenza stessa che detta l’agenda. Quindi la libertà politica è molto limitata. E’ facile dire dall’opposizione ‘io avrei fatto qualcosa di ...

