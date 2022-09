Covid, casi in salita: “+34% dei contagi negli ultimi sette giorni” (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAumentano del 34% su scala nazionale i contagi da Covid in una settimana e tornano a salire anche i ricoveri ordinari, segnando un +4,5%. In calo le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 21-27 settembre. “Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana – afferma Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23mila al giorno”. L’incremento riguarda tutte le Regioni, dal +5,9% della Sicilia al +50,9% del Veneto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAumentano del 34% su scala nazionale idain una settimana e tornano a salire anche i ricoveri ordinari, segnando un +4,5%. In calo le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 21-27mbre. “Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana – afferma Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – assistiamo a un balzo di nuovisettimanali che da poco meno di 108mila sfiorano quota 161mila, con una media mobile a 7di quasi 23mila al giorno”. L’incremento riguarda tutte le Regioni, dal +5,9% della Sicilia al +50,9% del Veneto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

