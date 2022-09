Covid bollettino 29 set | 37 522 nuovi casi e 30 decessi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Sono 37.522 idi positività al-19 (ieri 36.632) e 30 i(ieri 48) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 177.054 vittime e 22.432.803 contagi da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Sono 20.719 le persone dimesse/guarite delle ultime 24 ore, per un totale di 21.779.604, mentre quelle attualmente positive sono 476.145.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 198.119 (ieri 198.918), con un tasso di positività, ieri pari al 18,4%, che oggi sale al 18,9%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un aumento delle terapie intensive (+2, per un totale di 141) e dei ricoveri ordinari (+134, per un totale di 3.849). Con 6.872la Lombardia è la regione ...

Nelodierno diffuso dalla Regione viene segnalato un decesso: si tratta di un uomo di 89 ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER La situazione in Italia Salgono da 36.632 a 37.522 i ...'Ora basta guardare il numero dei contagi delquotidiano , non serve a valutare come vanno le cose. Il numero dei contagi, ovvero dei ... 'Il rialzo dei casi'era ampiamento atteso con i ...StampaSono 37.522 i nuovi casi di Covid e 30 i morti registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 18,9%, in lieve a ...