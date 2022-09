Covid | a rilento la quarta dose di vaccino | copertura al 17% Il Sicilia al 7 7

(Di giovedì 29 settembre 2022) Non decollano le quarte dosi dianti -in Italia: laarriva solo al 17%. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale . "Secondo quanto disposto dalla Circolare ...

Niente più protezioni su bus e treni. Il ministero decide di prorogare per un mese la necessità di indossarle per chi entra nelle strutture ...