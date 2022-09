Covid | 37 522 nuovi positivi e 30 decessi nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 37.522 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 198.119 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso di postività è al 18,9%, mentre isono 30, per un totale di 177.054 persone che hanno perso la vita per. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.849 (+134 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 141 in terapia intensiva, due in più di ieri.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

