Covid 19 in Campania, bollettino del 28 settembre: 2.297 positivi (Di giovedì 29 settembre 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 28 settembre, parla di 2.297 nuovi positivi su 13.850 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.297 positivi al Covid 19 in Campania (2.182 al test antigenico e 115 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di giovedì 29 settembre 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 28, parla di 2.297 nuovisu 13.850 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.297al19 in(2.182 al test antigenico e 115 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

NicolaPorro : Una vicenda assurda, da non credere???? - salernotoday : Covid-19: 2.297 nuovi contagi in Campania: il bollettino - ptvtelenostra : Covid in Campania: aumentano tasso positività e ricoveri ordinari - - rep_napoli : Covid: in Campania 2.297 nuovi positivi [aggiornamento delle 17:13] - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Campania -