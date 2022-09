“Cosa succede tra me e lui”. Vanessa Incontrada, dopo le voci la verità sul compagno (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono stati insieme per oltre 15 anni, per 14 e per sempre genitori del loro unico adorato figlio Isal (2008). Il loro amore “non finirà mai”, ha rivelato Vanessa Incontrada, sebbene abbia preso un’altra strada rispetto a quella di Rossano Laurini, imprenditore e direttore artistico di molte discoteche toscane. Due strade che sono parallele, lo saranno per sempre perché insieme non hanno costruito solo un passato, ma anche un presente, un futuro. La conduttrice italo-spagnola ha raccontato della recente trasformazione del suo quotidiano, di quello della sua famiglia, dopo la separazione con Rossano Laurini. Si erano innamorati nel 2007 ma si conoscevano già, perché lui era il marito di un’amica di lei, Chiara Palmieri, con cui ha avuto la sua primogenita Diletta, che è molto legata a Vanessa ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono stati insieme per oltre 15 anni, per 14 e per sempre genitori del loro unico adorato figlio Isal (2008). Il loro amore “non finirà mai”, ha rivelato, sebbene abbia preso un’altra strada rispetto a quella di Rossano Laurini, imprenditore e direttore artistico di molte discoteche toscane. Due strade che sono parallele, lo saranno per sempre perché insieme non hanno costruito solo un passato, ma anche un presente, un futuro. La conduttrice italo-spagnola ha raccontato della recente trasformazione del suo quotidiano, di quello della sua famiglia,la separazione con Rossano Laurini. Si erano innamorati nel 2007 ma si conoscevano già, perché lui era il marito di un’amica di lei, Chiara Palmieri, con cui ha avuto la sua primogenita Diletta, che è molto legata a...

