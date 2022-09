Cosa sapere su Berlino, lo spin off de “La Casa di Carta” (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre su Netflix gli utenti si consolano con il remake coreano de La Casa di Carta, in Francia prendono il via le riprese di Berlino, lo spin off della serie creata da Esther Martínez Lobato e Álex Pina. Si comincia il 3 ottobre da Parigi e si proseguirà a Madrid per portare a termine gli otto episodi che vedranno la luce nel 2023. “Il personaggio di Berlino è quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme a Berlino in uno stato emotivo completamente diverso”, ha spiegato Pina. Abbiamo seguito la conferenza stampa in diretta dalla Spagna per svelarvi qualche anticipazione. Berlino, chi sono i nuovi personaggi della serie Pedro Alonso (La Casa di ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre su Netflix gli utenti si consolano con il remake coreano de Ladi, in Francia prendono il via le riprese di, looff della serie creata da Esther Martínez Lobato e Álex Pina. Si comincia il 3 ottobre da Parigi e si proseguirà a Madrid per portare a termine gli otto episodi che vedranno la luce nel 2023. “Il personaggio diè quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l’idea di presentare una nuova gang insieme ain uno stato emotivo completamente diverso”, ha spiegato Pina. Abbiamo seguito la conferenza stampa in diretta dalla Spagna per svelarvi qualche anticipazione., chi sono i nuovi personaggi della serie Pedro Alonso (Ladi ...

