Cosa fanno gli italiani per combattere lo spreco alimentare

AGI - L'obiettivo delle Nazioni Unite di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030 viene in genere giudicato importante per quasi tutta la popolazione italiana (97%), ma solo 4 persone su 10 lo considerano veramente realizzabile, 1 su 5 no. C'è sfiducia. Eppure è un tema di assoluta priorità, urgente quanto necessario. Il 29 settembre cade la Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari e in quest'occasione Babaco Market, un servizio di delivery in abbonamento nato nel 2020 che porta direttamente a casa dei consumatori cassette di frutta e verdura fuori dall'ordinario che, per piccoli difetti estetici non rientrano negli standard dei tradizionali canali di distribuzione e per questo rischiano di essere sprecati, presenta una ricerca esclusiva commissionata a Bva-Doxa con dati specifici sull'Italia in tema di spreco alimentare.

