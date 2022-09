Corriere dello Sport – Thiam rinnova fino al 2025 (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-28 16:46:57 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: FERRARA – La Spal, attraverso il proprio sito web, ha comunicato “di aver prolungato il rapporto Sportivo col portiere senegalese Demba Thiam Ngagne. Il calciatore ha firmato un contratto col Club biancazzurro fino al 30 giugno 2025. Nato a Dakar il 9 marzo 1998, è arrivato a Ferrara nell’estate 2016 nelle fila della Primavera SPAL, ma rimanendo già in orbita prima squadra. Nella stagione successiva, debutta tra i professionisti giocando un’intera stagione a Fano in Serie C. Dopo l’esperienza di sei mesi nella Viterbese Castrense, viene inserito nel gruppo biancazzurro di Serie A, campionato nel quale fa il suo esordio ufficiale in maglia SPAL tra i pali come titolare il 26 luglio 2020 contro il Torino. In maglia ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-28 16:46:57 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: FERRARA – La Spal, attraverso il proprio sito web, ha comunicato “di aver prolungato il rapportoivo col portiere senegalese DembaNgagne. Il calciatore ha firmato un contratto col Club biancazzurroal 30 giugno. Nato a Dakar il 9 marzo 1998, è arrivato a Ferrara nell’estate 2016 nelle fila della Primavera SPAL, ma rimanendo già in orbita prima squadra. Nella stagione successiva, debutta tra i professionisti giocando un’intera stagione a Fano in Serie C. Dopo l’esperienza di sei mesi nella Viterbese Castrense, viene inserito nel gruppo biancazzurro di Serie A, campionato nel quale fa il suo esordio ufficiale in maglia SPAL tra i pali come titolare il 26 luglio 2020 contro il Torino. In maglia ...

